Influenciador e evangelista Deive Leonardo anuncia novo show em Goiânia; saiba quando

Ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos tanto de forma presencial quanto online

Gabriella Pinheiro - 19 de junho de 2024

Deive Leonardo. (Foto: Divulgação)

O influenciador digital e autodeclarado evangelista Deive Leonardo anunciou um novo show da turnê “Antes e Depois”, que trata sobre transformações no âmbito espiritual, em Goiânia.

A apresentação acontecerá no dia 03 de agosto, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás, que fica no Jardim Mariliza, às 19h.

Os interessados em participar do evento podem obter um ingresso por meio da Livraria Leitura, no Goiânia Shopping, ou pelo site Ingresso Digital. Os valores variam entre R$ 60 até R$ 300, a depender do tipo e setor escolhido.

Há também a opção de adquirir um bilhete solidário, garantindo desconto na compra do item para todos aqueles que levarem 1 kg de alimento não perecível. O produto deve ser entregue na portaria do evento com a validação do ingresso.

Com mais de 16 milhões de seguidores no perfil oficial do Instagram, Deive também se destaca pelo sucesso no Youtube, com o acúmulo de quase meio bilhão de visualizações na plataforma e 9 milhões de inscritos.

Além de influenciador, ele também é escritor e autor dos livros “O Deus que me faz chorar”; “Ser Diferente #Partiu”; “O amor mais louco da história”; “Coragem para recomeçar”; “Final da Tempestade” e “Devocional alegria do amanhecer”, todos best-seller.