Goiânia terá encontro de brechós com peças a partir de R$ 10

Evento terá entrada franca e conta com vestimentas para público feminino, masculino e infantil

Thiago Alonso - 21 de junho de 2024

Encontro de Brechós, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Para os fãs das pechinchas, Goiânia recebe neste domingo (23) mais uma edição do Encontro de Brechós, com peças a partir de R$ 10.

O evento, considerado o maior do segmento no país, será realizado das 10h às 18h, na Rua 15, no Setor Central, e conta com entrada gratuita.

Ao todo, serão mais de 70 estandes de brechós e desapegos, com os mais variados estilos e tipos de itens, incluindo roupas que vão do PP ao GG, sejam femininas, masculinas ou infantis.

Nesta edição, o encontro contará com peças temáticas para as festas juninas. E para quem prefere experimentar antes de comprar, também haverá provadores espalhados pela feira.

A programação também inclui uma praça de alimentação e, para animar a tarde, às 14h30, o Trio Caninana realizará uma apresentação especial.