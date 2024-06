Homem é suspeito de aplicar golpe de R$ 400 milhões em empresários de Goiás

Corretor de grãos teria desaparecido após e-mail afirmando ter sofrido ameaças e que não conseguiria honrar compromissos

Thiago Alonso - 21 de junho de 2024

Suspeito trabalharia no ramo há pelo menos 5 anos. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um corretor de grãos, que, supostamente, atua no mercado do agronegócio há pelo menos cinco anos, é o principal suspeito de aplicar golpes em produtores e empresários de Rio Verde, no Sudoeste goiano.

O homem, que está foragido, teria gerado cerca de R$ 30 milhões em prejuízo para as vítimas, lesadas com contratos não cumpridos.

Além disso, ele também teria realizado acordos com outras pessoas, mas estes ainda não chegaram ao prazo final. Caso se concretize, os valores podem passar dos R$ 400 milhões.

Segundo Danilo Fabiano, delegado responsável pelo caso, o suposto autor comprado os grãos, contudo, não chegou a repassar os valores para os clientes.

Como forma de garantia, ele teria entregados cheques e emitidos os contratos, os quais, foram desrespeitados.

Na manhã desta quinta-feira (20), o homem enviou e-mails às vítimas, dizendo que estava sofrendo ameaças e por isso, não poderia retornar a Rio Verde para cumprir o que havia combinado anteriormente.

Na mensagem, o suspeito explica ‘cordialmente’ ter quebrado financeiramente, o que causou prejuízos aos “grandes amigos”.

“Eu vou voltar um dia e honrar cada um de vocês e vou pagar a todos”, diz o comunicado. A Polícia Civil (PC), por sua vez, investiga a veracidade do recado.

Ao G1, o órgão informou que já está em posse das informações necessárias sobre o caso e que está tomando as medidas cabíveis.