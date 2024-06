“Eu nunca aprovei isso”, diz mãe de Igor Viana, pai da pequena Soso

Mulher conta que passou a ser ameaçada por conta das atitudes do filho e que vai procurar a polícia

Thiago Alonso - 22 de junho de 2024

Avó de Soso afirmou não compactuar com a atitude do filho. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Por meio de uma postagem no Instagram, Raquel Viana, mãe do influenciador Igor Viana, disse não compactuar com as atitudes do filho, que tem se envolvido em polêmicas, com áudios vazados em que ele cita a filha, Soso.

Na publicação, a mulher se pronunciou dizendo que nunca aprovou as atitudes do jovem, de 24 anos, e que ele irá responder na Justiça pelo ocorrido.

A pequena Sophia Viana, de 2 anos, possui um quadro de paralisia cerebral e, por meio das redes sociais, o pai compartilha o dia a dia do tratamento da garotinha.

No entanto, nas gravações — que, segundo a mãe de Igor, não foram vazadas e sim uma jogada de marketing — o anapolino aparece debochando tanto da própria filha quanto dos seguidores que o ajudam financeiramente para o tratamento da criança.

“Imagina as pessoas mandando Pix, achando que estão ajudando a Soso, e a Clara lá, nos melhores motéis de Anápolis”, afirma.

“Só queria comer alguém, mas tenho uma filha deficiente, então tenho que ficar com ela o dia inteiro”, relata o jovem em outro registro.

Na publicação, Raquel dá a entender que os áudios têm sido divulgados pelo próprio filho, em uma ação conjunta com Ana de Santi, mãe de Sophia.

“Se vocês gostam de acreditar no marketing que ele faz para engajar, não posso fazer nada, nunca aprovei isso”, afirmou.

Além disso, a mulher contou que tem sofrido intimidações de internautas, que estariam ameaçando apedrejar um estabelecimento da família.

“Estamos recolhendo os perfis de todos que estão ameaçando apedrejar nossa loja e estão sendo encaminhados para a delegacia”, garantiu.