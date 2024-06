Morte de motociclista que colidiu com cavalo comove Goiás

Acidente ocorreu no mesmo trecho em que oito pessoas perderam a vida na GO-415, em Goianápolis

Thiago Alonso - 22 de junho de 2024

Sinoval José Campos Nogueira tinha 30 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um motociclista, de 30 anos, morreu no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), após colidir contra um cavalo que havia invadido a GO-415, na manhã deste sábado (25), em Goianápolis, município a 50 km de Goiânia.

Este acidente entra em uma trágica estatística para o local, onde, em abril deste ano, oito pessoas faleceram após um grave acidente envolvendo dois veículos.

Sinoval José Campos Nogueira chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado em estado gravíssimo para a unidade médica. Apesar dos esforços, o homem não resistiu e foi a óbito ainda no hospital.

Além dele, uma carreta que vinha logo atrás também teria colidido com o animal. No entanto, o motorista do veículo não teve maiores lesões.

O cavalo, por sua vez, teria ficado gravemente ferido, mas resistiu ao impacto e sobreviveu.

Agora, a Polícia Civil (PC) ficará a cargo das devidas investigações sobre o ocorrido.