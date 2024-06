Para todos os públicos! Confira as principais estreias dos cinemas de Aparecida de Goiânia

“Divertida Mente 2”, “Bad Boys: Até o Fim” e “Clube dos Vândalos” prometem movimentar as salas da região

Ruan Monyel - 22 de junho de 2024

(Foto: Divulgação/ Sony Pictures /Disney – Pixar/ Universal Pictures)

Nesta semana, guarde suas desculpas para não curtir um cineminha em Aparecida de Goiânia, pois a programação está cheia de títulos aguardados que atendem desde crianças até adultos, com sessões em diversos horários.

Filmes de ação, ficção, terror, animação e drama, para todas as idades, estão em exibição nas telonas do Buriti Shopping e prometem agradar a todos os públicos. E que tal conferir as principais estreias da semana?

O aguardado “Divertida Mente 2” já está com ingressos disponíveis. Neste novo capítulo, a protagonista Riley, agora com 13 anos, tem de lidar com novas emoções em sua jornada de amadurecimento durante a pré-adolescência. O filme vai divertir e emocionar os espectadores, e com uma novidade: sessões adaptadas para pessoas autistas. Veja o trailer:

A dupla de detetives mais querida das telonas está de volta em “Bad Boys: Até o Fim”, e no quarto filme da franquia, o jogo virou de vez, já que os procurados do momento são os próprios agentes, que lutam contra tudo e todos para limpar o nome e manter a reputação. Humor e adrenalina não faltam nesta superprodução. Assista ao trailer:

Em “Clube dos Vândalos”, na década de 60, um grupo de motociclistas passa a ser conhecido nos Estados Unidos, mas com o passar dos anos, eles se envolvem em atividades perigosas e passam a ser uma temida gangue. Equilibrar a vida pessoal e a violência das ruas não é uma tarefa fácil e grandes consequências devem ser enfrentadas. Confira a prévia:

Caso seja um corajoso de plantão, dois filmes de terror fazem parte da programação da semana: “A Semente do Mal” e “A Maldição de Cinderela” vão provocar arrepios nos espectadores.

Outros títulos, como “Bandida: A Número Um”, “Planeta dos Macacos: O Reinado” e “Assassino Por Acaso” também estão com ingressos à venda.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!