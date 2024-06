Placa em Hillux chama atenção de motoristas em Goiânia: “aqui você vai ver o quanto é pobre”

Flagrante foi avistado por uma condutora e compartilhado nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 22 de junho de 2024

Imagem mostra carro com adesivo, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O luxo aliado à ampla presença de belas mulheres são duas coisas que, ao falar em Goiânia, são lembradas e reforçadas tanto por quem mora na capital quanto para aqueles que vêm de fora.

A percepção de alguns sobre o cenário da cidade não é isolada e levou um motorista a tomar uma atitude divertida ao divulgar a condição por meio de um adesivo colado no próprio carro.

O flagrante foi compartilhado por uma internauta, chamada Renata Ribeiro, no Instagram e vem chamando a atenção pela ousadia da frase.

No vídeo, é possível ver uma caminhonete Hillux, de cor branca, trafegando por uma via da capital. Mas o que realmente se destaca é a expressão colada na traseira do automóvel.

“Venha conhecer Goiânia!!! Aqui você vai ver o quanto você é pobre e como sua mulher é feia”, diz.

Entre os comentários, muitos internautas se divertiram com a situação e até concordaram que a capital se destaca quando os assuntos são belas mulheres e dinheiro.

“Aqui só tem mulherão”, diz um.

“Eu até ia discordar. Mas contra fatos não há argumentos”, brincou outro.

Veja o vídeo: