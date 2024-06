Abertas inscrições de programa que oferece 4 mil bolsas universitárias de até R$ 5,8 mil mensais em Goiás

Candidaturas podem ser feitas de forma online e são válidas para alunos de todo estado

Davi Galvão - 25 de junho de 2024

Este ano, 4 mil estudantes serão beneficiados pelo programa. (Foto: Divulgação)

As inscrições para o Programa Universitário do Bem (ProBem) se iniciam já nesta segunda-feira (24). Neste ano, estão sendo ofertadas 04 mil bolsas de estudos para a primeira graduação em instituições de ensino superior em Goiás.

Destas, 1 mil são para a modalidade integral e outras 3 mil para a parcial. O benefício cobre até 100% do valor da mensalidade cobrado nas faculdades.

Os auxílios concedidos aos estudantes de Medicina ou Odontologia contam com limites maiores, de R$ 2,9 mil para parciais e R$ 5, 8 mil para integrais.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e preencher o formulário com dados pessoais, como renda familiar, trabalho, informações sobre a instituição de ensino superior e curso almejado. As solicitações serão aceitas até o dia 05 de julho.

Além disso, os estudantes devem estar cadastrados ou terem atualizado o perfil no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal no período de 02 de janeiro de 2022 até 12 de abril de 2024.

Também é necessário que os alunos residam no estado, estejam na primeira graduação e tenham vínculo com alguma instituição de ensino cadastrada no ProBem em um curso na modalidade presencial.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem pelo telefone (62) 3270-8500 (para residentes da capital) ou 0800 062 9413 (para o interior), ou ainda por meio do WhastApp (62) 9 9641-6090. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.