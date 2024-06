“Provará sua inocência” diz defesa de Ana de Santi após acusações de desvio de dinheiro

Em nota, advogados da influenciadora apontaram que inquérito é sigiloso e que todas as provas necessárias serão fornecidas

Thiago Alonso - 25 de junho de 2024

Ana de Santi e a filha, Sophia Viana. (Foto: Reprodução/TikTok)

Um dia após o Conselho Tutelar entregar a guarda da pequena Soso, de 02 anos, à avó, Raquel Viana, os advogados de Ana Vitória Alves dos Santos, conhecida como Ana de Santi, emitiram um comunicado onde é dito que a influenciadora “provará sua inocência”, após ser acusada de desvio de dinheiro.

A nota, divulgada nesta terça-feira (25) pelos profissionais Daniel Louredo Cardoso e Gilmar Cândido da Silva, relata que a jovem se mostrou aberta para prestar todos os esclarecimentos às autoridades quanto às polêmicas envolvendo possíveis desvios de dinheiro das doações recebidas para o tratamento da filha, que possui paralisia cerebral.

Além disso, eles ressaltam que Ana se disponibilizou à Justiça espontaneamente e que não serão feitas mais manifestações a respeito do assunto, pois o inquérito policial tramita em sigilo.

Embora o comunicado tenha evidenciado este ponto, ainda nesta terça-feira (25), a jovem publicou um vídeo no perfil dela no Instagram, onde se pronuncia sobre as acusações.

Confira a nota na íntegra:

“A defesa da Sra. Ana Vitória Alves dos Santos, vêm por meio desta esclarecer que a Sra. Ana Vitória já se apresentou espontaneamente junto a delegacia de proteção à criança e adolescente – DPCA da Cidade de Anápolis/GO, para prestar todos os esclarecimentos que o caso requer.

Informamos ainda que para proteção da integridade da menor S.A.V, bem como por se tratar de inquérito policial que tramita sob sigilo, a defesa e os envolvidos estão impedidos de prestar informações mais detalhadas sobre a investigação; ressaltando que todas as provas necessárias a elucidação dos fatos serão fornecidas a autoridade Policial que preside o inquérito.

Por fim, a defesa informa que está convicta que ao final das investigações o caso será esclarecido a sociedade, sendo que a

investigada provará sua inocência.”