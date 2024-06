Apenas 5% das pessoas conhecem esses truques com arroz

Gravação viralizou nas redes sociais trazendo um compilado de dicas de preparo com o grão mais consumido no Brasil

Magno Oliver - 28 de junho de 2024

(Foto: Captura de tela/Instagram/cafecom.obig)

No sushi, para bolinho frito, arroz doce, no almoço ou no jantar, o arroz é um dos alimentos mais versáteis do mundo e está presente em todos os lares da população brasileira.

No entanto, o que muitos não sabem é que existem segredos sobre o grão que apenas uma pequena parcela da população conhece.

Embora ele seja tratado apenas como um dos acompanhamentos da refeição, o arroz pode ser preparado de diversas maneiras, inclusive dispensando a mistura.

Para aproveitar os segredos de preparo do arroz, um vídeo viralizou nas redes sociais e trouxe dicas que muitas pessoas desconhecem.

Apenas 5% das pessoas conhecem esses truques com arroz

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aprecie os Reels 😋 (@cafecom.obig)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!