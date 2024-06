Governo emite alerta para mais de 400 mil motoristas que não pagaram IPVA em Goiás

Devedores terão 30 dias para regular situação de veículos junto à Secretaria de Economia

Thiago Alonso - 28 de junho de 2024

Motoristas no trânsito de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O Governo de Goiás emitiu um alerta para mais de 424 mil motoristas com débitos em aberto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O comunicado foi publicado nesta quinta-feira (27), no Diário Oficial do Estado.

A medida serve como cautela para que os usuários não sejam incluídos no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin Estadual).

O arquivo com os inadimplentes é composto por motoristas que não pagaram alguma parcela ou o valor total do IPVA no exercício de 2023.

Segundo a Secretaria da Economia, o valor das dívidas chega a R$ 350 milhões.

Consulta

Para consultar os possíveis atrasos, foi disponibilizado um edital, onde estão incluídos os CPFs e CNPJs dos devedores.

A lista pode ser verificada por meio do site da Secretaria de Economia de Goiás, na aba do CADIN Estadual.

Na página, existe um botão chamado “Comunicado de Inclusão no Cadin”, que possibilita as consultas. Também são disponibilizados serviços extras da instituição, como a opção de consultar outras pendências.

Caso os contribuintes tenham interesse em regularizar as pendências, é possível quitar os valores no site da Economia, clicando no botão “Pagar ou Parcelar Tributos”. O pagamento pode ser efetuado à vista ou parcelado.

Os interessados terão 30 dias, contados a partir desta sexta-feira (28), para regularizar a situação dos veículos.