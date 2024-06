Passageiro morre após carro colidir violentamente contra poste de energia

Samuel Leão - 28 de junho de 2024

Fotos da forte batida, na BR-070. (Foto: Corpo de Bombeiros)

Um jovem passageiro de um veículo, com idade aproximada entre 16 e 18 anos, morreu após o carro em que trafegava, colidir violentamente contra um poste, na BR-070. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (07), na região de Águas Lindas de Goiás e o motorista teve que ser hospitalizado.

Por volta das 19h30, o veículo de modelo Chevrolet Astra e cor prata, ocupado por eles, teria acertado o poste de iluminação, na altura do km 06. Com o choque, a estrutura de concreto acabou caindo, sobre o capô do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros compareceram ao local.

Cerca de oito militares participaram da ação, que resultou na retirada das vítimas após serem empregadas diversas técnicas. Assim, foi registrado o óbito do adolescente, enquanto o motorista sofreu vários cortes na face, ferimentos no crânio, membros inferiores, e teve que ser encaminhado para o Hospital Bom Jesus.

Após receber cuidados especializados, ele ainda foi transferido para o Hospital Regional da Ceilândia, onde ficou sob observação.

O caso foi registrado como acidente de trânsito, ocasionado por uma colisão entre carro e um objeto fixo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve investigar as condições do ocorrido.