Últimos dias para se inscrever no processo seletivo de estágio no TRT-GO

Oportunidades contemplam estudantes que estejam cursando a partir do primeiro período, nas áreas de administração, ciências contábeis, design gráfico e direito

Thiago Alonso - 28 de junho de 2024

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O prazo para se inscrever no processo seletivo para o preenchimento de 06 vagas de estágios no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO) está chegando ao fim. As oportunidades, que também contemplam cadastro reserva, contam com bolsa auxílio de R$ 1.294,31, assim como vale-transporte.

Podem se candidatar profissionais de nível superior que estejam cursando a partir do primeiro período.

Os selecionados dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Design Gráfico irão atuar em Goiânia, enquanto alunos de Direito ficaram lotados em Rio Verde e Posse.

As inscrições devem ser realizadas até a próxima segunda-feira (1º), por meio do site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Assim que o estudante se cadastrar, é disponibilizado o link para a realização de uma prova objetiva online. Os resultados finais serão divulgados no dia 27 de julho.

Para mais informações, leia o edital.