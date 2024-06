Homem tenta fugir após cometer infração de trânsito e policiais militares descobrem motivo na Grande Goiânia

Suspeito possuia vasta passagem criminal e era monitorado com tornozeleira eletrônica

Davi Galvão - 30 de junho de 2024

Drogas foram apreendidas pela PM. (Foto: Divulgação)

Uma simples infração de trânsito, ocorrida neste sábado (29), em Senador Canedo, culminou na prisão de um homem, de 29 anos, que escondia drogas na casinha do cachorro. O indivíduo, inclusive, já estava sendo monitorado com uso de tornozeleira eletrônica.

Conforme divulgado pela Polícia Militar, enquanto realizavam um patrulhamento pelo residencial Santa Edwiges, avistaram o suspeito cometendo uma infração de trânsito. Porém, ao dar ordem de parada, o homem empreendeu fuga.

Após ser alcançado, constatou-se que ele também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava utilizando tornozeleira eletrônica.

Além disso, o suspeito contava com um com vasto histórico criminal, com passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e associação criminosa. No interior do veículo, ainda foram encontradas algumas porções de maconha.

Ele ainda admitiu vender entorpecentes e que tinha mais ilícitos escondidos na residência. Chegando no local, as autoridades encontraram, na casinha do cachorro, mais porções da droga e apetrechos para o embalo e comercialização da mesma.

Diante das evidências, o suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde segue à disposição da Justiça.