Entenda como investimento de mais de R$ 500 milhões pode beneficiar moradores de Aparecida de Goiânia

Obras devem atingir 17 bairros, que receberão uma série de mudanças que devem impactar no dia-a-dia

Thiago Alonso - 02 de julho de 2024

Obra de recapeação asfáltica. (Foto: Jhonney Macena)

Quem passa por Aparecida de Goiânia tem se deparado com uma constante movimentação de obras. Isso porque foram investidos mais de R$ 500 milhões no município, destinados à pavimentação asfáltica, implantação de bueiros celulares, meio-fio e galerias pluviais.

Ao todo, 17 bairros serão impactados pelas intervenções, que fazem parte do programa “Aparecida 100 Anos”, que deve realizar uma série de mudanças e melhorias na cidade até o fim deste ano.

Entre os setores que receberão os trabalhos, o Buriti Sereno contou com um investimento que chegou a R$ 50 milhões, com 97 ruas sendo recapeadas, além da implementação de galerias e meio-fios. Por lá, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), as obras já avançaram.

O Jardim Cascata, por sua vez, contou com 16 vias asfaltadas, sendo que foram atribuídos R$ 8,8 milhões somente para esta localidade.

Outro bairro beneficiado pelo programa é o Rosa dos Ventos, que, além da pavimentação de 101 vias, também receberá um bueiro celular triplo, visando interligar as duas etapas do bairro. Além disso, o local também receberá 11,6 mil metros de galerias pluviais e 43,6 mil metros de meio-fio entre as reformas.

Nos setores Conde dos Arcos, Vila Romana e Dom Bosco 2, estão sendo realizadas obras de terraplanagem, enquanto no Jardim Cristal e no Jardim Esplanada estão sendo implementadas galerias pluviais.