Homem morre na hora após ser atingido por explosão de pneu dentro de borracharia

SAMU chegou a ser acionado, mas não haveria ambulâncias disponíveis para atender à vítima

Thiago Alonso - 02 de julho de 2024

Vítima foi coberta por um pano, devido a gravidade do acidente. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 40 anos, morreu na tarde desta terça-feira (02), após sofrer um grave acidente enquanto enchia um pneu, no município de Padre Bernardo, na região Leste de Goiás.

O caso ocorreu dentro de uma borracharia. O objeto teria estourado, fazendo que o ar atingisse o rosto da vítima em cheio, arremessando ela com força para longe. Depois, o pneu ainda teria sido impulsionado para o teto, derrubando parte da estrutura.

O homem ficou com o rosto completamente desfigurado devido ao impacto. Até mesmo parte da massa cerebral teria ficado exposta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) teria sido acionado, mas não foi até ao local, visto que teria faltado ambulâncias disponíveis para o socorro.

Policiais militares que foram chamados para atender à ocorrência chegaram a ir em um hospital da região, mas também ouviram que não havia viaturas à disposição.

Por fim, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) compareceu, confirmando o falecimento do homem e retirando o corpo do local.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).