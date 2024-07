Polícia Civil conclui investigação contra Gusttavo Lima e Andressa Suita

Em comunicado, corporação indicou que foram realizadas análises de imagens divulgadas pela influenciadora

Thiago Alonso - 03 de julho de 2024

Sertanejo Gusttavo Lima e a esposa, Andressa Suita. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em meio a polêmicas envolvendo um vídeo em que mostra os filhos, de 07 e 05 anos, do sertanejo Gusttavo Lima e da influenciadora Andressa Suita, dirigindo um carro sozinhos, a Polícia Civil (PC) de Bela Vista de Goiás, município a 50 km de Goiânia, divulgou um comunicado informando que concluiu o inquérito sobre o caso.

Na nota, publicada nesta quarta-feira (03), a corporação explica que as imagens divulgadas pela própria mãe das crianças passaram por um processo de análise.

No entanto, após examinar as circunstâncias do ato e a localidade onde teria sido gravado — na propriedade privada do casal — foi constatado que a situação não configura violação ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nem mesmo ao Código Penal.

Isso porque os menores estariam dirigindo em uma área não aberta à circulação, o que não representava riscos a outros motoristas.

Confira a nota na íntegra:

“A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia de Polícia de Bela Vista – 2ª DRP, esclarece que, após análise das imagens e circunstâncias do local em que mostram duas crianças supostamente dirigindo um veículo em uma propriedade privada, não aberta à circulação, concluiu que não houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ao Código Penal.”