Motorista de aplicativo ignora presença da passageira e surpreende com áudio enviado à esposa; veja

Declarações surpreenderam mulher que ocupava o banco de trás e viralizou nas redes

Gabriella Pinheiro - 04 de julho de 2024

(Foto: Reprodução)

A atitude de um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais e pegou de surpresa uma passageira pela declaração ousada do condutor em um áudio enviado para a pessoa amada.

Na filmagem, a mulher aparece ao lado de um amigo, enquanto filma o interior do veículo e passa a registrar – sem mostrar a identidade do condutor – o que o motorista de aplicativo fala.

Já no início da gravação, ele dá uma espécie de ultimato para a companheira, afirmando que gostaria de ter relações sexuais com ela, o que, aparentemente não tem sido algo do agrado dela.

“Você quer ter uma vida de solteira, você ficar tocando siririca a vida inteira então toca porra”, disse o motorista de aplicativo.

Na sequência, ele não economiza nos comentários e ainda afirma que estará pegando quem ele quiser, enquanto ela curte a ação.

Espantada, a passageira e o amigo logo soltam um grito com a mensagem enviada pelo condutor e tiram onda com toda a situação.

Veja o vídeo:

Passageira viraliza mostrando o áudio que o Uber mandou pra sua amada as 6:55 da manhã 🗣️ pic.twitter.com/D2Oz6Vm7p9 — POPTime (@siteptbr) July 2, 2024

