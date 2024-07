Saneago orienta consumidores que continuam sem água em Goiânia e Aparecida de Goiânia

Torneiras começaram a secar após rompimento de uma adutora na Vila Canaã, na capital

Gabriella Pinheiro - 04 de julho de 2024

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Se para alguns as torneiras voltaram a pingar com o retorno do abastecimento de água, para outros moradores de Goiânia e Aparecida Goiânia a seca ainda segue sendo uma realidade.

O problema começou no último sábado (29), após uma adutora do Setor Vila Canaã se romper e impactar, especialmente, a zona alta do Sistema Meia Ponte, e mais de 150 bairros das localidades.

Desde então, técnicos da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago), empreenderam uma força-tarefa para recuperar a adutora. Embora o conserto tenha sido finalizado na madrugada de segunda-feira (1º), com o bombeamento da parte alta do local, nem todos os setores retornaram à normalidade.

Conforme a Saneago, na quarta-feira (03), os reservatórios apresentam bom nível de reservação, exceto o Reservatório Santa Fé, que abastece o bairro Santa Fé, em Goiânia.

Na tentativa de minimizar os impactos à população, o abastecimento nessa localidade está sendo feito por caminhão-pipa.

A Companhia orienta que, caso algum cliente tanto da capital quanto de Aparecida, ainda esteja com falta de água, é necessário entrar em contato com a Saneago por meio da Central de Relacionamento com o Cliente, que atende no número 0800 645 0115, no Whatsapp 62 3269-9115 ou chat on-line no site do órgão.

Além disso, a Saneago também orienta a população a fazer o consumo consciente da água utilizando apenas o essencial até a recuperação completa do sistema.