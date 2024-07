Alerta para quem está pensando em comprar panelas novas para cozinha

Você sabia que antes de usar suas panelas no fogão, existe um processo de preparo para que elas fiquem aptas? Confira agora!

Magno Oliver - 05 de julho de 2024

(Foto: Captura de tela/Instagram/Maguiebrunno)

Se você está pensando em comprar panelas novas para usar na sua cozinha, saiba que a matéria de hoje é dedicada especialmente para você.

Assim, você sabia que quando compramos uma panela, é necessário fazer um processo de preparação para que a peça não estrague?

Exatamente! Muita gente não sabia desse preparatório que o utensílio doméstico precisa passar antes de ir ao fogo. Diante disso, um tutorial caseiro viralizou nas redes mostrando como funciona!

Você é do time que quando compra panelas novas, só lava elas e depois coloca no fogão para usar e preparar as refeições?

Pois saiba que existe um processo a se fazer antes, senão elas podem passar por choque térmico, sofrer rachaduras ou perda da aderência.

Em seu perfil no Instagram (@maguiebrunno), Magui explicou que quando compramos uma panela, é preciso fazer o chamado processo de “cura” do utensílio.

“A cura serve para aumentar a durabilidade das suas panelas e ativar a aderência delas”, diz ela no início da postagem.

Segundo a influenciadora, o processo é bem simples. Você vai precisar lavar as suas peças com detergente e uma esponja macia. Em seguida, seque bem com uma toalha, jogue um pouco de óleo em toda a superfície e deixe as peças aquecerem em fogo baixo por cerca de três minutos.

Depois disso, deixe que esfriem, lave novamente para tirar o óleo e elas estarão prontinhas para serem utilizadas.

Muito simples, não é mesmo?

Por fim, confira o vídeo completo com a dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Magui e Bruno (@maguiebrunno)

