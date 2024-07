Amado Batista é processado por pais de criança que morreu em fazenda do cantor: “agiu com indiferença”

Casal pede indenização e pagamento de pensão mensal, em cifras que totalizariam R$ 950 mil

Thiago Alonso - 05 de julho de 2024

Amado Batista. (Foto: Reprodução)

O cantor Amado Batista foi processado pelos pais de uma criança que teria morrido em uma fazenda do artista, em maio de 2022, no município de Goianápolis, na Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme consta nos autos do processo, o casal, que teria sido contratado em abril do mesmo ano como caseiros, teria sido demitido logo após o ocorrido.

Na ocasião, a criança, de 03 anos, teria se afogado em uma piscina, que, conforme descrito no documento, não tinha tela de proteção.

Após o acidente, o pequeno teria sido socorrido pelo gerente da fazenda, sendo levada até uma unidade de saúde de Terezópolis de Goiás, município a 26,8 km de Goianápolis, local onde foi confirmado o óbito.

Segundo os pais da vítima, o cantor teria agido com indiferença quanto a perda, além de agir com negligência quanto ao socorro do garotinho.

Na ação, foi pedida uma indenização no valor de R$ 500 mil, por título de danos morais, além de uma pensão a ser paga mensalmente até a data em que o garoto completaria 65 anos de idade, que totalizaria R$ 450 mil. Juntos, os valores ultrapassam R$ 950 mil.