Ministério da Saúde entrega sete novas ambulâncias do SAMU para Goiás

Veículos devem chegar nos próximos dias ao estado e foram adquiridos com recursos do Novo PAC

Pedro Hara - 07 de julho de 2024

Ambulâncias do SAMU que serão entregues em Goiás. (Foto: Rafael Nascimento/MS)

Goiás vai receber sete novas ambulâncias do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU). As unidades entregues vão substituir veículos com sete anos ou mais de uso.

As cidades contempladas com a renovação da frota são Aparecida de Goiânia, Ceres, Goianira, Goiatuba, Guapó e Uruaçu.

A aquisição foi realizada com recursos do Novo PAC e os veículos devem chegar nos próximos dias aos municípios.