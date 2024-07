Goiás terá supercomplexo de energia limpa com investimento de R$ 1,3 bilhão

Projeto tem previsão de gerar mais de 1,1 mil empregos durante a fase de construção

Thiago Alonso - 08 de julho de 2024

(Foto: Soninha Vill / Agência Brasil)

O Governo de Goiás deu luz verde para a instalação do Complexo Fotovoltaico Barro Alto, que visa gerar energia limpa e renovável no estado.

Com um investimento de R$ 1,3 bilhão, o projeto tem previsão de entrega ainda neste ano, e deve ocupar mais de 500 hectares em Barro Alto, na zona rural de Vila Propício, município a 200 km de Goiânia.

É esperado que o empreendimento gere uma potência de 450MWp, suficiente para alimentar parte dos empreendimentos da empresa Newave Energia, responsável pelo investimento, além da comercialização do restante que for produzido.

Ao todo, serão criados cerca de 1,1 mil empregos diretos e indiretos, durante a fase de construção.

A instalação do complexo foi autorizada com o apoio da Secretaria-Geral de Governo, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.