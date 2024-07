Empresário de Anápolis quer quebrar ‘maldição’ do antigo ponto do Habib´s

Conhecido por emperrar o sonho de alguns investidores moradores brincam que tem uma 'cabeça de burro' enterrada no local

Davi Galvão - 09 de julho de 2024

Fachada da nova filial do Churraskitos, ainda em obras. (Foto: Davi Galvão)

Empreender já não é fácil. Entre a dificuldade em atrair a clientela, manter produtos de qualidade e uma equipe bem treinada, são várias coisas que podem dar errado no meio do caminho. Anápolis que o diga, visto que, em um ponto específico da cidade, parece que nem ser sócio de gigantes do sertanejo como o Embaixador ou mesmo ser a maior franquia árabe do país, impedem o ponto de “fracassar”.

Localizado mais especificamente na Av. Brasil Norte, nº 289, o local, como já bem dito, passou pela gestão de empresas de bastante renome, mas que, por azar ou quem sabe, pela crença de o lugar estar “amaldiçoado”, nunca vingaram. Mas, parece que a solução para essa sina tenebrosa foi encontrada e por um empresário que já faz bastante sucesso na cidade.

Quem se prontificou a assumir este desafio, foi Rander Ferreira, de 35 anos e proprietário do restaurante Churraskitos, localizado na Av. Pinheiro Chagas. Em entrevista ao Portal 6, ele afirmou estar ciente e até já ter sido alertado sobre a “cabeça de burro” enterrada, mas garantiu estar confiante de que a nova filial conseguirá quebrar essa “maldição”, através de muita análise e planejamento.

“Quando tivemos a ideia de ir para lá, já sabíamos desse histórico, até conhecíamos as empresas, falaram que lá tinha essa fama de ser difícil. Mas a gente já tem confiança no nosso trabalho, na nossa fama pela cidade, estudamos bastante, sabemos que vai dar certo”, comentou.

A nova unidade do Churraskitos está em fase final de obras e não foi divulgada uma data oficial para a inauguração, mas, segundo o empresário, todos os trabalhos estão indo conforme o planejado.

Rander declarou ainda que acredita bastante no novo restaurante, tanto pela proximidade do shopping quanto pela localização bastante movimentada e deixou claro que, estando em uma avenida com bastante tráfego, uma das principais problemáticas levadas em consideração foi a questão do estacionamento.

“Separamos uma área considerável para os clientes poderem estacionar, cabem já 30 veículos. Além disso, tem as ruas paralelas com muito espaço e, caso seja necessário, podemos também alugar alguns dos lotes próximos para dar mais espaço”, pontuou.

Diferentemente da unidade do Jundiaí, Rander também revelou que a filial trabalhará no sistema de refeições por quilo. Além disso, o novo local também estará aberto todos os dias da semana, sem fechar aos domingos.