Placa colada em mural da UFG chama a atenção de estudantes

Postagem já acumula mais de 48 mil visualizações no x - antigo Twitter

Gabriella Pinheiro - 11 de julho de 2024

Cartaz mostra personagem Rhaenyra Targaryen da série House Of The Dragon. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Um cartaz colocado em um mural da Universidade Federal de Goiás (UFG) chamou a atenção de estudantes da instituição e viralizou nas redes sociais pela manifestação de apoio envolvendo personagens de uma série televisiva.

A postagem foi publicada no X – antigo Twitter – na última terça-feira (09) e já acumula mais de 48 mil visualizações na plataforma.

O aviso colado no mural do prédio da Faculdade de História (FH), que fica no câmpus Samambaia, traz uma mensagem sobre a série “House Of The Dragon” (A Casa do Dragão).

Nele, é dito que a UFG está “fechada com o time preto”, fazendo referência ao lado da protagonista e princesa Rhaenyra Targaryen, que, na história, disputa pelo trono de ferro e tem como característica o uso de roupas pretas.

Não o bastante, o anúncio ainda destaca que eles não reconhecem o que definem como sendo os “usurpadores verdes” – time apoiado Alicent Hightower, madrasta de Rhaenyra, e o filho dela, Aegon II Targaryen, que fazem parte do comando verde.

“A Universidade Federal de Goiás está fechada com o time preto. Não reconhecemos os usurpadores verdes. Viva a única e legítima herdeira do trono de ferro, Rhaenyra Targaryen”, diz.

Vale destacar que no seriado existe uma disputa entre as duas facções pelo poder em Westeros, continente ficcional onde se passa a história. Sendo assim, Rhaenyra e Alicent disputam para definir quem vai se apossar do “Trono de Ferro”.

Veja: