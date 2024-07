Revelada fórmula para deixar a geladeira limpinha e sem maus odores

Esse truque simples tira o mau cheiro, desengordura e mata as bactérias presentes no eletrodoméstico

Ruan Monyel - 12 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@lardaelisa)

Ficar com a geladeira limpinha é extremamente satisfatório, porém, muitas pessoas acreditam que para atingir esse resultado é preciso muito esforço.

Mas, na verdade, existe uma misturinha simples que, com a ajuda de um pano úmido, já é o suficiente para acabar com os odores impregnados no eletrodoméstico.

Com apenas três ingredientes simples, seu equipamento ficará limpo, livre de cheiros fortes e das bactérias. Ficou curioso? Leia até o fim e veja como fazer.

Graças ao uso constante, alguns eletrodomésticos acabam ficando com um cheiro desagradável, especialmente a geladeira.

É comum esquecer alimentos que acabam estragando no eletrodoméstico, e, mesmo jogando fora, o odor ainda fica impregnado no equipamento.

Mas deixar a geladeira limpinha e sem cheiros fortes é bem mais fácil do que se imagina, e o melhor, não é necessário esfregar.

O truque compartilhado por meio de um perfil no Instagram (@lardaelisa) promete um resultado surpreendente ao higienizar a geladeira.

Em um borrifador, misture uma colher de bicarbonato de sódio, uma colher de detergente e 100 ml de água morna. Mexa bem até diluir tudo.

Por fim, borrife em todo o interior do eletrodoméstico, deixe agir por alguns minutos e passe um pano úmido para retirar o excesso do produto.

Conforme a legenda da publicação, caso não tenha borrifador, use qualquer recipiente e, com o auxílio de uma bucha, aplique na geladeira. Feito isso, use o pano para finalizar.

E prontinho! Essa fórmula simples é capaz de desengordurar, matar as bactérias, tirar odores e deixar a geladeira limpinha. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa Nogueira (@lardaelisa)

