6 alimentos que jamais devem ser colocados na geladeira

Se engana muito quem acha que se pode guardar qualquer comida dentro dela

Magno Oliver - 28 de maio de 2024

Na vida adulta, sempre recebemos a orientação de nossos pais para que guardássemos os alimentos na geladeira para que eles ficassem bem conservados, não é mesmo?

Só que você sabia que existem alguns itens básicos que usamos no cotidiano que perdem suas propriedades quando mantidos na geladeira?

6 alimentos que jamais devem ser colocados na geladeira

1. Dentes ou cabeça de alho

As temperaturas frias podem fazer com que o germine, fique mofado e desenvolva uma textura emborrachada. Além disso, quando colocado na geladeira, o alho acaba ficando com o seu sabor completamente alterado (para pior).

2. Gengibre

O gengibre não pode ser colocado na geladeira pois é suscetível ao crescimento de mofo na estrutura da sua raiz. Além disso, ele também desenvolve o crescimento de bactérias nocivas ao organismo.

3. Cebola

A refrigeração da cebola acaba causando um impacto prejudicial na textura e na vida útil delas. A umidade dentro da geladeira causa o crescimento de mofo nas suas estruturas. Além disso, ela murcha e perde a crocância natural que possui.

4. Pepino

Colocar o pepino para refrigerar pode ser um erro doméstico grave. Isso porque, de acordo com a orientação, a refrigeração pode acelerar sua deterioração. As temperaturas frias reduzem a quantidade de água na estrutura do vegetal e causam perda de crocância na textura.

5. Café

Quando exposto à umidade da refrigeração, o café acaba acelerando sua oxidação. Outro ponto é que os grãos porosos absorvem os cheiros presentes na geladeira e isso acaba comprometendo o sabor e aroma do grão.

6. Pão

Por fim, o pão foi feito para comer na hora ou em até quatro dias. Não se coloca na geladeira porque a refrigeração dela o resseca mas rapidamente. Está liberado apenas o congelador para preservar e congelar fatias que serão comidas futuramente, mas refrigerar não é indicado.

