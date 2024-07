Homem é preso por roubar e estuprar idosa dentro de casa, em Goiânia

Suspeito teria agido em conjunto com cúmplice, que segue foragido

Samuel Leão - 25 de julho de 2024

À esquerda, Welligton Jardim, preso em Goiânia. À direita, Ailton Moreira, ainda foragido pelos mesmos crimes. (Foto: Divulgaçã0/PC)

Wellington Jardim dos Santos, de 39 anos, foi preso em Goiânia, na quarta-feira (24), suspeito de ter estuprado uma idosa e roubar a residência dela, juntamente com outro cúmplice. O caso está sendo investigado pelo Grupo de Repressão a Roubos, divisão da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

O crime teria ocorrido em setembro de 2023, quando o suposto autor bateu no portão da vítima, acompanhado do comparsa. O segundo homem foi identificado como Ailton Moreira da Silva e está foragido até o momento.

Após chamarem a idosa, eles a renderam, ameaçando-a com uma arma de fogo, anunciaram o assalto e adentraram o imóvel. Um dos dois teria mantido ela sentada em uma cadeira, enquanto o outro recolhia os objetos que seriam levados.

Além dos itens subtraídos, os suspeitos também pegaram uma quantia em dinheiro que ela guardava. Se aproveitando da condição da vítima, Wellington ainda estuprou a idosa. Na sequência, a dupla evadiu do local.

Por meio de imagens de câmeras de segurança, que flagraram a passagem dos dois em uma moto, levando uma mochila cheia, as autoridades conseguiram identificar os envolvidos e proceder com a prisão de um deles, que está à disposição do Poder Judiciário.

Ailton Moreira ainda segue foragido e está sendo procurado pela Polícia Civil (PC).