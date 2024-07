Abertas inscrições de concurso do BNDES com salários de até R$ 20 mil; confira as vagas

Cargos são para diversas áreas e candidaturas podem ser feitas de forma online

Samuel Leão - 26 de julho de 2024

Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Começam nesta sexta-feira (26) as inscrições para o concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), que conta com 900 vagas de nível superior e salários de até R$ 20 mil. O prazo para se candidatar se encerra dia 19 de agosto.

As candidaturas podem ser feitas, de forma exclusivamente online, por meio do site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 110. No entanto, doadores de medula óssea, com a devida documentação, ou inscritos no CadÚnico, podem solicitar isenção.

Os cargos são voltados para a atuação como analista nas áreas de administração, análise de sistemas em cibersegurança, desenvolvimento e suporte, arquitetura e urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.

Os aprovados irão atuar na sede do BNDES, situada no Rio de Janeiro, e terão direito a benefícios, como assistência à saúde, assistência educacional para os filhos e um plano de previdência complementar.

As provas serão aplicadas em todas as capitais do Brasil, no dia 13 de outubro. O resultado final tem previsão de lançamento para o dia 30 de janeiro de 2025.

Os selecionados podem ser transferidos para outras unidades, como as de Recife, São Paulo ou Brasília. O processo seletivo terá duração de dois anos, podendo ser renovado por igual período.

Mais informações estão disponíveis no edital.