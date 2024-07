Irmãos são presos suspeitos de matarem jovem em discussão por ciúmes em bar de narguilé

Momento do crime foi flagrado por câmeras de segurança

Davi Galvão - 27 de julho de 2024

Irmãos foram presos nesta sexta-feira (26)

Um casal de irmãos, sendo um jovem de 25 anos e a outra de 27, foi preso pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Novo Gama, na sexta-feira (26) suspeitos de matarem um homem, a tiros, após um desentendimento em um bar de narguilé.

Conforme divulgado pela Polícia Civil (PC) neste sábado (27), o fato ocorreu no dia 12 de maio, quando a suspeita estaria na companhia de um primo, quando a vítima chegou no estabelecimento com familiares e todos dividiram a mesma mesa.

Porém, ao saírem do local, deu-se início a um desentendimento, motivado por ciúmes, que teria evoluído para agressões físicas.

Foi nesse momento que a suspeita teria ligado para o irmão e relatado o ocorrido, afirmando ainda ter sido agredida. O jovem então teria pego uma arma de fogo e ido até o local.

Minutos depois, os dois se encontraram e avistaram, na rua, a vítima, que foi baleada e morta. Câmeras de segurança registraram o momento do crime, onde, bem ao fundo das imagens, é possível ver o clarão dos disparos.

Os irmãos seguem presos e à disposição do Poder Judiciário.