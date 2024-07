O final que Aemond Targaryen pode ter em A Casa do Dragão (House of the Dragon)

Mesmo tendo os livros como base, o destino do personagem ainda pode surpreender

Pedro Ribeiro - 27 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/HBO)

Se você tem acompanhados os últimos episódios de A Casa do Dragão, com certeza está ligado que Aemond Targaryen é um dos personagens mais importantes da série.

Apesar do show de TV da HBO ter feito alterações nas histórias do livro Fogo & Sangue, que lhe serve como inspiração, o destino de Aemond tem tudo para ser bem parecido série.

Com seu visual de colocar medo em qualquer um, o irmão mais novo do Rei Aegon II é conhecido por ser um lutador impiedoso e por não poupar esforços para alcançar seus objetivos rumo a vitória.

Mesmo tendo os livros como base, existem possibilidades do que pode acontecer com Aemond. Confira!

Os amantes do mundo de Game of Thrones sabem muito bem as reviravoltas que o enredo pode ter.

Em A Casa do Dragão, Aemond Targaryen tem um papel fundamental na Guerra Civil e até mesmo nos acontecimentos que levaram o conflito.

Alerta de Spoiler

Aemond foi quem matou o jovem príncipe Lucerys, uma vingança arquitetada devido ao acontecimento que resultou na perda do seu olho esquerdo, ainda quando era criança.

Como consequência, o príncipe Daemon Targaryen mandou assassinos para Porto Real, resultando na morte do herdeiro de Aegon II.

Pronto! Uma guerra estava declarada.

Logo de cara o Aemond mostrou que não estava pra brincadeira e, na batalha do Pouso da Gralha, derrotou Rhaenys e seu dragão Meleys.

Atualmente em A Casa do Dragão, o personagem se tornou Príncipe Regente.

Junto com a força do exército comandado por Ser Criston Cole, ele deve voar até Harrenhall, atualmente sob comando do seu tio Daemon.

Mas o que se sabe é que Daemon não vai estar por lá. Ele e Rhaenyra irão aproveitar que Porto Real está desprotegida para tomá-la para o controle dos Pretos.

Como consequência, fica enfurecido Aemond e mata Sor Simong Strong. Em seguida, inicia a destruição das Terras Fluviais e dos exércitos que apoiavam seus oponentes na Dança dos Dragões.

Mas então, qual é o destino de Aemond e seu dragão Vhagar?

Tal qual seu irmão mais velho, Aegon II, Aemond se mostra impulsivo e se separa de Ser Criston Cole enquanto continua sua campanha de vingança contra seus familiares, principalmente contra seu tio, Daemon.

O rei-consorte de Rhaenyra decide aceitar o desafio e, depois de não conseguir encontrar seu sobrinho nas Terras Fluviais, decide aguardar por ele em Harrenhall.

Com 13 dias de espera, eles finalmente se encontram e batalham em uma luta grandiosa acima do lago conhecido como o Olho de Deus.

Mesmo Vhagar sendo maior que o Caraxes montando por Daemon, o tio é muito mais experiente.

Por isso, acaba tendo vantagem na luta e finalmente mata seu sobrinho, atravessando sua cabeça com uma espada de aço valiriano.

Mesmo assim, Daemon também acaba morrendo junto dos dois dragões, que caem entrelaçados no grande lago, de onde o corpo de Aemond é retirado tempos depois.

O mesmo não acontece com seu tio e rival. Isso faz com que várias pessoas criem lendas nas quais, depois do confronto, ele foge de Westeros acompanhado de Nettles, considerada sua amante.

Partindo do pressuposto que A Casa do Dragão não costuma deixar espaços em brancos e situações inacabadas, a série deve dar um destino mais certeiro para os dois os personagens.

Apesar da morte de Aemond e Vhagar ser valiosa para os Pretos, ela também contribui para que Rhaenyra perca um de seus principais aliados e alimente paranoias que vão acabar a levando para seu próprio destino trágico.

