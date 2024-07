Pedreiro ensina técnica para acabar com os vazamentos em menos de 5 minutos

Pedro Ribeiro - 27 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Oliveira Construtor)

Acabar com os vazamentos parece ser um problemão. Mas não depois que você aprender essa técnica ensinada por um pedreiro especialista no assunto.

Em vídeo o profissional explica um passo a passo para lidar com goteiras no telhado da sua casa de um jeito muito rápido. Confira!

Pedreiro ensina técnica para acabar com os vazamentos em menos de 5 minutos

Essa dica foi retirada do vídeo no Youtube do canal Oliveira Construtor que conta com mais de 420 mil inscritos.

O primeiro passo para acabar com os vazamentos, segundo o pedreiro, é usar uma escova de aço par alimpar o local por onde a água está vazando.

Feito isso, você precisa aplicar uma camada de SOS Telha, um produto específico para reparos em telhados.

Logo em seguida o especialista coloca drymanta, uma impermeabilizante para estancar o vazamento.

Por fim, outra camada do SOS Telha é aplicado.

De acordo com o pedreiro, essa técnica pode ser usada em diversas superfícies para acabar com os vazamentos, como calhas, telhas entre outros.

Para fazer essa vedação, uma dica é usar um pincel para espalhar bem o produto.

Assista ao vídeo completo:

