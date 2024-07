Show em tributo ao Legião Urbana em Goiânia terá Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos

Turnê "As 5 Estações", que se encerra neste ano, celebra os álbuns "As Quatro Estações" e "V"

Maria Luiza Valeriano - 27 de julho de 2024

Show terá canções como “Pais e Filhos” (Foto: Divulgação)

Goiânia receberá os participantes remanescentes de uma das maiores bandas da música brasileira, Legião Urbana, para um show de encerramento da turnê “As 5 Estações – Teremos coisas bonitas pra contar…”. O reencontro será no dia 02 de agosto, no Goiânia Arena, e fecha com chave de ouro um braço da celebração dos 30 anos do disco de estreia do grupo, dessa vez com foco nos álbuns “As Quatro Estações” e “V”.

Lançado em janeiro de 1985, o primeiro álbum da banda, que também leva o nome Legião Urbana, completou 30 anos em 2015. Para comemorar o sucesso, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá iniciaram uma série de turnês que homenageiam os diversos álbuns, ao lado de André Frateschi (no vocal e bateria), Mauro Berman (direção musical, baixo e teclados), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão) e Pedro Augusto (teclados).

Para o show com canções dos álbuns “As Quatro Estações” e “V”, ingressos já estão à venda a partir de R$ 80 por meio do site Ícones e fisicamente no Imports Carros de Luxo, no Setor Marista, em Goiânia.

O evento integra a agenda especial lançada para fechar a turnê, que se encerra neste ano. Entre os sucessos esperados, estão Pais e Filhos, Monte castelo, Há tempos e O Teatro Dos Vampiros.

Em 2017, os músicos viajaram pelo Brasil com turnês que contemplavam os álbuns “Dois” e “Que País é Este”, com canções como Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, Que país é Este e Faroeste Caboclo.

As V Estações

Data: 02 de agosto

Horário: Abertura da casa às 20h e início do evento às 21h30

Local: Goiânia Arena

Ingressos: A partir de R$ 80 pelo site Ícones ou presencialmente no Imports Carros de Luxo, em Goiânia