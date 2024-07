Após confirmar adoção em Anápolis, Zezé di Camargo recebe cachorrinhos resgatados na fazenda “É o Amor”

Animais haviam sofrido maus-tratos e seguiram recebendo cuidados em Anápolis, enquanto cantor preparava canil especial para recebê-los na icônica fazenda

Thiago Alonso - 30 de julho de 2024

Animais foram recebidos na fazenda “É o Amor”. (Foto: Reprodução/SOS Animais)

Não bastassem os mais de 30 anos de carreira, quase 40 milhões de discos vendidos e ser o artista mais regravado do sertanejo, agora, Zezé di Camargo também é tutor de Estrelinha, Maria Bonita, Lampião, Princesa e Bradpiche.

O artista, que visitou os bichinhos na ONG anapolina SOS Animais ainda em fevereiro, finalmente recepcionou os novos pets na fazenda “É o Amor”, em Araguapaz, na última semana. Os cachorros foram resgatados pela organização e estavam à espera de um lar desde então.

Antes de serem entregues na nova casa, o grupo canino precisou passar por uma recuperação em uma clínica veterinária, uma vez que estavam debilitados devido aos maus-tratos e problemas vividos.

A entrega dos animais foi realizada pessoalmente pela fundadora da iniciativa, Seliane Santos.

A ativista utilizou as redes sociais para agradecer o apoio do cantor e disse que “se sentiu honrada” pela visita à icônica fazenda e contou que a paixão do novo tutor pela causa é “inspiradora e enche de esperança”.

À época, Zezé relatou ao Portal 6 que estava se engajando cada vez mais na causa animal e decidiu entrar em contato com a ONG para conhecê-los pessoalmente.

“Apareceu para mim no Instagram. Ultimamente sigo muito engajado nessa pauta, me aproximei muito nos últimos anos. Aí mandei um direct para ela [Seliane] para saber mais sobre o que estava sendo feito”, explicou o sertanejo.

Ainda na entrevista, ele afirmou que aproveitaria o tempo em que os animais estavam sendo tratados para finalizar a construção de um canil na fazenda, onde ele estava planejando abrigar diversos animais, que estão sendo adotados junto a companheira Graciele Lacerda.

Agora, com uma nova família, Estrelinha, Maria Bonita, Lampião, Princesa e Bradpiche irão ter uma chance de uma vida nova ao lado do famoso goiano.

*Colaborou Caio Henrique.