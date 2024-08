6 coisas que precisam melhorar em Anápolis até o próximo aniversário da cidade

Apesar de diversos avanços ao longo dos anos, município ainda enfrenta graves problemas

Davi Galvão - 31 de julho de 2024

Comércio da Rua Engenheiro Portela, no Centro de Anápolis. (Foto: Claudiomir Gonçalves/Anápolis na Rede)

Com o 117º aniversário se aproximando, Anápolis se prepara para celebrar mais um ano de uma história marcada por diversos avanços e melhorias para a população. Porém, além dos pontos positivos, a cidade ainda sofre com mazelas que parecem estar longe de serem resolvidas.

Desde falhas de planejamento que comprometem a estrutura das ruas e prédios, segurança dos cidadãos e até mesmo a falta de opções de lazer, o Portal 6 separou algumas dessas problemáticas que, caso resolvidas até o próximo aniversário, melhorariam a qualidade de vida no município.

1- Drenagem Urbana

Os períodos de chuva na cidade são uma espécie de ‘dor de cabeça’ e representam prejuízo para os anapolinos. Em 2023, por exemplo, a força das águas levou ao chão a ponte na Avenida Independência, mas outras regiões da cidade ainda sofrem constantemente com as precipitações.

A parte baixa da região Central, no acesso a bairros da região Oeste, como Jardim das Oliveiras e São José, são afetadas e apresentam vários pontos críticos. A Prefeitura chegou a fixar placas alertando para os riscos de alagamento nos setores mais impactados.

2- Asfalto e recapeamento

Buracos e erosões em meio as vias de Anápolis, não são difíceis de serem encontrados, com diversos que ilustram o cenário, ocasionam acidentes e também prejuízos financeiros aos motoristas.

A solução para o problema ainda parece estar distante, levando em consideração a posição do Executivo, quando ainda, em abril deste ano, após 07 anos de mandato, Roberto Naves (Republicanos) reconheceu não saber onde estavam os buracos e pediu o apoio da população.

3- Decadência do Jundiaí

Outro problema que assola a cidade, mais especificamente o bairro Jundiaí, foi a decadência enfrentada na região nos últimos anos, no que tange a segurança pública.

O bairro encara há meses o aumento expressivo no número de pessoas em situação de rua e usuários de drogas que migraram para o local, em decorrência da retomada das obras do novo Centro Administrativo.

Aliado a isso, roubos em plena luz do dia, disparos com armas de fogo e furtos na região têm sido registrados com mais frequência nos últimos meses.

4- Déficit na Educação Infantil

Apesar de a Prefeitura de Anápolis não divulgar os dados referentes ao déficit no quadro de vagas na educação infantil, diversos pais sentiram na pele a falta do serviço, que é garantido por lei.

Ao Portal 6, várias mães reclamaram tanto dos critérios adotados pela administração pública para conceder as vagas, quanto pelo baixo número de oportunidades ofertadas.

5- Falta de entretenimento

Outro ponto em que Anápolis ainda precisa melhorar é na oferta de opções de entretenimento e lazer, que não estejam instaladas no bairro Jundiaí. A vida noturna na região, bastante agitada, destoa do restante da cidade, que oferece poucos estabelecimentos e locais próprios para a vida boêmia.

6- Praças e parques abandonados

Um problema que, mais uma vez, é colocado em evidência ao se distanciar de zonas nobres, é o abandono por parte do Poder Público nos parques e praças por toda cidade.

O Parque JK, por exemplo, enfrenta contínuos episódios de esgoto e poluição, o que prejudica o aproveitamento do espaço. Já o Central Parque Senador Onofre Quinan, também é alvo de diversas reclamações, que vão desde a falta de segurança, iluminação e conservação das águas.