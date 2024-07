Polícia Federal desarticula esquema de repasse de mensagens para presos em Goiás

Conforme investigações, advogada mandava recados usando bilhetes e até frases escritas no próprio corpo

Gabriella Pinheiro - 31 de julho de 2024

Polícia Federal desarticula esquema de repassa de pombo correio em presídios. (Foto: Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF), por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado de Goiás e da Polícia Penal, desarticularam, na manhã desta quarta-feira (31), um esquema de repasse de mensagens para presos, que faziam parte de uma facção criminosa.

Intitulada de operação Columbia Livia, a ação cumpriu 14 mandados judiciais, sendo 04 de prisão preventiva, 03 de temporária e 07 de busca e apreensão.

As ordens aconteceram nas cidades de Goiânia, Anápolis, Trindade e Senador Canedo, além de um sequestro de um imóvel avaliado em R$ 1,5 milhão.

Conforme as investigações, iniciadas em março deste ano, uma advogada repassava as mensagens criminosas de fora dos presídios para dentro, por meio de bilhetes, cartas e até frases escritas no próprio corpo.

As anotações envolviam conteúdos que denotavam ações criminosas, incluindo dívidas de presos por tráfico de drogas, negociações de quantidade de entorpecentes de presos com pessoas em liberdade, ocultação de patrimônio e outros.

Os envolvidos responderão por associação criminosa e lavagem de dinheiro.