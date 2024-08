Cirurgião vascular inova com método indolor para varizes em Anápolis e procura aumenta

Dr. Antônio Fagundes é especialista na doença crônica e oferece tratamento eficiente para solucionar os inchaços e dores

Publieditorial - 02 de agosto de 2024

Cirurgião vascular e angiologista Dr. Antonio Fagundes. (Foto: Reprodução)

O cirurgião vascular e angiologista Dr. Antonio Fagundes, tem acompanhado os avanços na tecnologia para o tratamento de varizes.

Muitos associam a cirurgia de varizes com longos períodos de repouso com pernas elevadas, com cortes e hematomas. Isto mudou muito nos últimos anos, a grande revolução foi a cirurgia com endolaser, trazendo mais segurança, rapidez no procedimento e com resultados melhores.

Nesta técnica as varizes são acessadas por uma punção com agulha guiada por ultrassom, pela agulha é introduzida uma fibra óptica (condutora do laser) que cria calor fechando a veia varicosa com mínima lesão dos tecidos adjacentes.

Todo procedimento é monitorado em tempo real na tela do aparelho de ultrassom. Dependendo da quantidade de varizes a serem tratadas, o procedimento pode ser realizado com anestesia local em consultório, ou em ambiente hospitalar (com alta no mesmo dia).

Entre as vantagens do endolaser podemos destacar o pós-operatorio tranquilo. com menos dor, menos edema, ausência de pontos nas pernas e retorno precoce ao trabalho e as atividades físicas.

O consultório do especialista fica localizado no Centro, na Avenida Senador José Lourenço Dias, 798 e o número de WhatsApp é (62) 9 9159-5852.