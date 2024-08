Motorista de aplicativo divide opiniões ao mostrar o que não aceitou levar no carro

Atitude deu o que falar entre usuários e arrancou comentários

Gabriella Pinheiro - 02 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

O “não” ousado vindo de um motorista de aplicativo para uma cliente, após um pedido, virou alvo de polêmica nas redes sociais e dividiu a opinião dos internautas.

A postagen foi divulgada na página oficial do Instagram da driver Erika Jane e deu o que falar entre usuários que concordaram com a atitude do condutor, enquanto outros discordaram.

Motorista de aplicativo divide opiniões ao mostrar o que não aceitou levar no carro

Na mensagem publicada na plataforma, a passageiro pergunta ao condutor se ele aceita levar um carrinho e uma bicicleta infantil dentro do porta-malas.

“Bom dia. Moço, tô levando um carrinho e uma bicicleta infantil. Será possível colocar no porta malas?”, questionou ela.

O singelo pedido aparentemente não agradou o condutor que deu uma resposta afiada para a passageira.

“Levo não, senhora. Não tenho porta malas”, escreveu.

Nos comentários, alguns internautas concordaram com a atitude do motorista, enquanto outros o criticaram.

“A mulher falou direito o motorista foi arrogante eu achei, todo carro tem porta malas ,se fosse compras dele ele levaria até mais coisas eu nao tenho problemas com nada disso”, disse uma.

“Certo, livre comércio, se os 2 não estão de acordo, não rola negócio. Cancelar e vida que seguem”, afirmou outro.

