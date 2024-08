Lulu Santos cancela show após suspeitas de dengue

Equipe de Lulu Santos informou em uma nota oficial que o cantor está bem e lúcido mas, por enquanto, segue internado

Folhapress - 03 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

ANA CORA LIMA – Lulu Santos, 71, está internado no Hospital São Vicente, na zona sul do Ri. O cantor passou mal nesta tarde de sexta-feira (2) e, após uma bateria de exame, os médicos optaram por uma internação para averiguar melhor o seu estado de saúde. O intérprete de “Toda Forma de Amor” e “Tempos Modernos” apresenta um quadro viral compatível com os sintomas da dengue. Ele ainda não tem previsão de alta.

A equipe de Lulu Santos informou em uma nota oficial que o cantor está bem e lúcido mas, por enquanto, segue internado. Já o show do artista neste sábado (3) no festival de inverno, na Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso, foi cancelado: “Lamentamos o ocorrido e desejamos uma breve recuperação ao nosso Hitmaker. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos”.

Essa não é a primeira vez que Lulu Santos precisou ser internado neste ano. Em junho, o cantor precisou ser internado após ser diagnosticado com influenza A, gastroenterite aguda e dengue. Na época ele também teve que cancelar várias apresentações da turnê “Barítono”.