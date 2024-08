Requeijão cremoso mais gostoso e mais barato que os de supermercado (leva poucos ingredientes)

A receita econômica vai arrancar elogios de quem comer

Ruan Monyel - 03 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Dika da Naka)

Receitas econômicas são sempre bem-vindas, mas, alguma vez na vida, você já pensou em fazer requeijão cremoso em casa e sem gastar muito?

Essa receita, contrariando o que a maioria das pessoas acha, é extremamente simples e barata; leva apenas quatro ingredientes e fica uma delícia.

E o melhor: sem abrir mão da cremosidade característica do produto. Já está com água na boca? Leia até o fim e veja o passo a passo para fazer.

O produto, conhecido por sua cremosidade e sabor, é parte fundamental no preparo de diversos pratos e lanches rápidos.

Porém, muitas pessoas acabam optando pelas versões industrializadas devido à praticidade. No entanto, o item está cada vez mais caro, sem falar no número de conservantes.

Então, que tal se arriscar na cozinha e fazer o próprio requeijão cremoso em casa? A receita, compartilhada pelo canal no YouTube Dika da Naka, além de deliciosa, não pesa no bolso.

Você vai precisar de apenas quatro ingredientes, anote:

– 1 litro de leite integral;

– 4 colheres de sopa de vinagre de álcool;

– 2 colheres de sopa de manteiga;

– ½ colher de chá de sal.

Com o necessário em mãos, comece colocando o leite no fogo. Fique de olho; assim que levantar fervura, desligue o fogão.

Com o fogo ainda apagado, adicione o vinagre, misture e deixe agir por alguns minutos, até o leite talhar completamente.

Agora, com uma peneira fina ou um pano, separe o soro do leite da parte talhada e leve-a para o liquidificador. Adicione a manteiga, o sal e mais 50 ml de leite integral para ajudar a dar ponto no requeijão.

Por fim, bata por alguns minutos até atingir um ponto de cremosidade e transfira o conteúdo para um copo ou recipiente de sua preferência.

Prontinho! Agora é só servir esse delicioso requeijão cremoso e aguardar os elogios. Veja o vídeo na íntegra:

