Conheça a cidade fantasma que custou R$ 500 bilhões para ser construída e hoje ninguém quer morar lá

Por conta de um fator não percebido, megaempreendimento é palco de documentários e produções de terror

Magno Oliver - 06 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube/ Canal SCM Southern Corridor Malaysia)

O que era para ser uma grande metrópole ecológica, sustentável, com parques aquáticos, restaurantes, bares e tudo mais, acabou se tornando uma cidade fantasma.

Muitas vezes na nossa vida, nem tudo que planejamos sai como a gente calcula e o final pode ser totalmente surpreendente.

E com um custo estimado em mais de US$ 100 bilhões para ser erguida (cerca de R$ 500 bilhões), a cidade detalhadamente planejada de Forest City passou por um processo difícil.

Isso porque o município, construído na Costa Sul do estado de Johor, na Malásia, se tornou um aglomerado de prédios e moradias fantasmas. Ninguém quer se mudar ou comprar uma moradia lá.

Inaugurada em 2016, a habitação foi planejada para abrigar 700 mil pessoas até 2035, segundo a previsão da construtora.

Só que atualmente o empreendimento conta com mais de 2,8 mil hectares e apenas nove mil moradores. Cada dia que passa os já residentes não querem ficar mais lá.

Existem apenas 28 mil imóveis concluídos e disponíveis para moradia. De acordo com a BBC, apenas 15% do empreendimento está pronto.

O motivo para tanto abandono é a geografia do local, pois Forest City está localizada dentro de quatro ilhas, o que faz com que fique bem isolada do mundo, mesmo estando próxima de Singapura.

A cidade passou por mudanças na ocupação por conta do governo da Malásia, em 2018, e o que agravou ainda mais a situação foi a chegada da pandemia da Covid 19.

Por conta do número baixo de ocupação de moradores, o megaempreendimento tem acumulado dívidas, abandono e vem servindo de palco para um cenário de documentários e produções relatando o status de cidade-fantasma.

