Michel Roriz é confirmado como vice de Hélio da Apae em Anápolis

Cargo estava em aberto após a convenção partidária da Federação PSDB/Cidadania

Pedro Hara - 06 de agosto de 2024

Michel Roriz (Cidadania), à esquerda e Hélio Lopes (PSDB), à direita. (Foto: Reprodução)

À Rápidas, Michel Roriz (Cidadania) confirmou que será o vice de Hélio da Apae (PSDB) em Anápolis.

A indicação estava em aberto após a realização da convenção da Federação PSDB/Cidadania, no último sábado (03), que oficializou o tucano como candidato à Prefeitura.

Sem conseguir atrair o apoio de novos partidos, o que poderia mudar a composição da chapa, Michel foi o escolhido.

A ata com o nome do vice já foi homologada no divulgacand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o registro de candidaturas.