Após voltar para base de Roberto, Leandro Ribeiro retorna à Secretaria de Indústria e Comércio

Anúncio foi compartilhado nas redes sociais em vídeo gravado ao lado do governador Ronaldo Caiado

Pedro Hara - 08 de agosto de 2024

Ronaldo Caiado ao lado do vereador Leandro Ribeiro. (Foto: Reprodução)

Leandro Ribeiro (MDB) começou a colher os frutos do retorno à base do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Após a reconciliação com o amigo de longa data, ele vai reassumir o cargo de subsecretário de Fomento e Competitividade, na Secretaria de Indústria e Comércio (SIC), posto que ocupava antes de retornar à Câmara, em fevereiro deste ano.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Leandro aparece ao lado do governador Ronaldo Caiado (UB), que afirmou que partiu dele o pedido.

“Nós conseguimos fazer com que ele se sensibilizasse com o pedido para que ele voltasse a ocupar o cargo lá na Secretaria de Indústria e Comércio. Um cargo relevante, importante para Anápolis, que sempre foi um distrito industrial e que é referência nacional”, diz Caiado.

No vídeo, o vereador reafirma o apoio à candidatura de Eerizania Freitas (UB) e Samuel Gemus (DC) à Prefeitura de Anápolis, chapa apoiada por Roberto. Antes, ele estava com Márcio Corrêa (PL) e era cotado para vice, mas foi preterido por Walter Vosgrau (MDB).

“Hoje eu tenho a responsabilidade pedida pelo nosso governador de cuidar do setor produtivo da cidade de Anápolis, das nossas pessoas e entrar para campanha da nossa candidata Eerizania Freitas, junto com o Samuel Gemus, para que a gente leve à população que nós estamos com o governador Ronaldo Caiado”, finalizou Leandro.