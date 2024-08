Cidade em Goiás registra 2°C de temperatura e ponte amanhece congelada

Registro mostra parapeito e piso da estrutura cobertos por gelo

Thiago Alonso - 11 de agosto de 2024

Registro mostrou a ponte coberta por gelo. (Foto: Phablo Araujo)

Não bastasse amanhecer o domingo (11) com temperaturas marcando 2 °C, os moradores de Chapadão do Céu, no Sudoeste goiano, tiveram uma surpresa e tanto, com a ponte sobre o Rio Formoso, que fica no município, coberta por gelo.

O registro foi feito pelo físico e fotógrafo Phablo Araújo, que passou a noite no Parque Nacional das Emas para estudar a região para a produção de um documentário.

Além disso, o engenheiro industrial, que trabalha para uma empresa de produção tecnológica, em Jataí, iria realizar uma instalação em uma estação de metereológica.

No vídeo, é possível ver o parapeito da ponte, que é de madeira, coberto pelo gelo. O piso, onde os carros passam, também aparece parcialmente congelado.

Apesar da temperatura gélida, Chapadão do Céu não possui aferição metereológica, conforme apurou o G1, junto ao Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Contudo, observando o mapa da região, os termômetros devem ter marcado algo em torno de 2 °C, como em Jataí, que fica a 162 km do município.