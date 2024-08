Papa pede oração para mortos em queda de avião em Vinhedo

Francisco incluiu as 62 vítimas de acidente aéreo em cerimônia deste domingo (11), realizada no Vaticano

Folhapress - 11 de agosto de 2024

Papa Francisco. (Foto: Daniel Marenco/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O papa Francisco incluiu as 62 vítimas da queda do avião em Vinhedo (SP) em seus pedidos de orações durante o Angelus dominical no Vaticano, neste domingo (11).

O líder da Igreja Católica começou renovando os apelos por paz e contra guerras na Ucrânia, no Oriente Médio, no Sudão e em Mianmar. Depois, diante da presença de brasileiros na multidão reunida na Praça São Pedro, recordou a tragédia da última sexta-feira (9).

“Rezemos também pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil”, disse em referência à queda do avião da Voepass sobre um condomínio residencial, que matou todos os 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

O desastre é o mais letal no país desde 2007, quando uma aeronave da TAM (atual Latam) não conseguiu pousar na pista do Aeroporto de Congonhas e bateu no prédio da TAM Express, provocando a morte de 199 pessoas.

A aeronave de modelo ATR 72-500 era operado pela empresa Voepass, antiga Passaredo. O voo seguia de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), desceu em queda livre, girando, até atingir a área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela.

De porte médio, o avião deveria chegar às 13h54 em Guarulhos e perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto, segundo o site Flight Aware, que monitora voos em tempo real ao redor do mundo. A aeronave começou a perder altitude às 13h20.

Neste domingo (11), após a conclusão do resgate dos 62 mortos, as atenções envolvendo a tragédia estão na identificação das vítimas e na investigação das causas da queda.

Ao todo, 34 corpos masculinos e 28 femininos foram retirados do local da tragédia e encaminhados para a unidade central ao IML (Instituto Médico-Legal) de São Paulo para a identificação e liberação às famílias, segundo o governo estadual. A última vítima foi retirada dos destroços pouco antes das 19h.

A Voepass, dona da aeronave, disse que ainda não tem informações sobre a causa do acidente.

Dois gravadores de voo –conhecidos como caixa-preta– foram recuperados e transferidos para o Labdata (Laboratório de Análise e Leitura de Dados de Voo) do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico) ainda na manhã deste sábado. Com isso, a análise dos dados começou.