Supermercados fechados aos domingos: novas regras realocam funcionários e afetam redes como Carrefour, Atacadão e Assaí

Acordo coletivo no Espírito Santo muda funcionamento de supermercados aos domingos e reorganiza a rotina de consumidores e trabalhadores

Gustavo de Souza -
Supermercados fechados aos domingos: novas regras realocam funcionários e afetam redes como Carrefour, Atacadão e Assaí
(Foto: Reprodução/Valter Campanato/Agência Brasil)

A rotina de quem costuma deixar as compras para o domingo passou a exigir mais planejamento no Espírito Santo. Desde o 1º de março de 2026, supermercados, hipermercados, atacarejos, mercearias e hortifrutigranjeiros abrangidos por convenção coletiva deixaram de contar com empregados nesse dia de semana.

Na prática, a medida levou ao fechamennto de grandes estabelecimentos da categoria aos domingos e alterou a dinâmica de atividades previstas no acordo. A regra não cita empresas nominalmente, mas alcança os formatos comerciais em que essas bandeiras operam.

A mudança foi definida em Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre representantes patronais e dos trabalhadores do comércio do estado. De acordo com a Associação Capixaba do Supermercados (Acaps), a CCT 2025/2027 atualizou normas da categoria e incluiu a proibição do trabalho aos domingos.

Leia também

Questões de logística são parte das áreas que mais sentirão o impacto dessa mudança, já que, por exemplo, o descanso semanal passa a se concentrar nesse dia, reduxindo a lógica de folgas rotativas que antes podiam cair em outros períodos.

Para as empresas, o desafio é reorganizar escalas sem comprometer o atendimento. A tendência é que parte da demanda seja deslocada para sexta-feira, sábado e segunda-feira, exigindo maior atenção em setores como caixas, reposição, estoque, hortifruti e perecíveis.

A Acaps orientou consumidores a amnteciparem as compras, especialmente durante o período de adaptação. A mudança atinge primordialmente quem dependia do domingo para abastecer a casa em supermercados e atacarejos.

A cláusula sobre domingos tem validade inicial até 31 de outubro de 2026. Depois desse prazo, a regra perde eficácia automaticamente, salvo se houver prorrogação por novo instrumento coletivo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e repórter do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.