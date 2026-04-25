Supermercados fechados aos domingos: novas regras realocam funcionários e afetam redes como Carrefour, Atacadão e Assaí

Acordo coletivo no Espírito Santo muda funcionamento de supermercados aos domingos e reorganiza a rotina de consumidores e trabalhadores

Gustavo de Souza - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Valter Campanato/Agência Brasil)

A rotina de quem costuma deixar as compras para o domingo passou a exigir mais planejamento no Espírito Santo. Desde o 1º de março de 2026, supermercados, hipermercados, atacarejos, mercearias e hortifrutigranjeiros abrangidos por convenção coletiva deixaram de contar com empregados nesse dia de semana.

Na prática, a medida levou ao fechamennto de grandes estabelecimentos da categoria aos domingos e alterou a dinâmica de atividades previstas no acordo. A regra não cita empresas nominalmente, mas alcança os formatos comerciais em que essas bandeiras operam.

A mudança foi definida em Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre representantes patronais e dos trabalhadores do comércio do estado. De acordo com a Associação Capixaba do Supermercados (Acaps), a CCT 2025/2027 atualizou normas da categoria e incluiu a proibição do trabalho aos domingos.

Questões de logística são parte das áreas que mais sentirão o impacto dessa mudança, já que, por exemplo, o descanso semanal passa a se concentrar nesse dia, reduxindo a lógica de folgas rotativas que antes podiam cair em outros períodos.

Para as empresas, o desafio é reorganizar escalas sem comprometer o atendimento. A tendência é que parte da demanda seja deslocada para sexta-feira, sábado e segunda-feira, exigindo maior atenção em setores como caixas, reposição, estoque, hortifruti e perecíveis.

A Acaps orientou consumidores a amnteciparem as compras, especialmente durante o período de adaptação. A mudança atinge primordialmente quem dependia do domingo para abastecer a casa em supermercados e atacarejos.

A cláusula sobre domingos tem validade inicial até 31 de outubro de 2026. Depois desse prazo, a regra perde eficácia automaticamente, salvo se houver prorrogação por novo instrumento coletivo.

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