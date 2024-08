Essa é a forma correta de desengordurar o fogão (é muito fácil)

Com apenas dois ingredientes, você nunca mais irá sofrer para realizar a limpeza do seu aparelho

Pedro Ribeiro - 12 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Doce lar da josi)

Preparar uma receita é sempre bom, mas dependendo, pode fazer uma grande sujeira no seu fogão.

Como o eletrodoméstico é utilizado diariamente para o preparo das refeições, ele acaba acumulando muita gordura.

Com o passar do tempo, vai ficando até mais complicado de acender as chamas.

Porém, com apenas dois ingredientes é possível deixá-lo novinho e bastante limpo.

Quem cuida das tarefas domésticas sabe o quão chato e exaustivo é limpar as sujeiras da cozinha.

Mesmo com diversos produtos para auxiliar a limpeza do fogão, às vezes é difícil remover aquela sujeira mais impregnada causada pela gordura.

Porém, uma dica publicada no perfil do Instagram @queideiatop faz uma demonstração de como higienizar as bocas do fogão sem muitos esforços.

Você só vai precisar de: vinagre e uma colher de bicarbonato de sódio.

Primeiramente, coloque o bicarbonato nas tampas do fogão e adicione uma quantidade considerável de vinagre.

Deixe reagir e, depois, lave as chamas normalmente, com água e sabão.

A reação entre eles proporciona uma limpeza muito mais fácil e eficiente.

Dessa forma, você terá seu fogão novinho em folha.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georges Skaf – Dicas e Utilidades (@queideiatop)

