PIS/Pasep: veja como consultar o valor que você tem direito a receber

Iniciativas consistem em programas de benefícios sociais no Brasil destinado a trabalhadores e servidores públicos

Gabriella Pinheiro - 14 de agosto de 2024

(Foto: Marcello Casal Júnior / Agência Brasil)

Os trabalhadores de todo o Brasil que estão no aguardo para o recebimento do PIS/Pasep e ainda não sabem qual será o valor recebido, podem consultar a quantia de forma online.

Tanto o PIS (Programa de Integração Social) quanto o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas de benefícios sociais no Brasil, destinados a trabalhadores e servidores públicos

Saiba como fazer a consulta lendo a matéria até o final.

Aqueles que porventura estão no aguardo para receber o Pis/Pasep podem conferir o valor a ser recebido de forma online e em poucos passos.

Para isso, a pessoa deve ir até o site ou aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, ou no site do Governo Federal, e consultar os dados.

Basta fazer o login e, logo depois, selecionar a opção em que aparece “Contratos” e visualizar o número do PIS/PASEP ao lado de um contrato.

Assim, você saberá se vai receber, qual o valor e quando o depósito do dinheiro será realizado. Vale destacar que os primeiros pagamentos foram feitos em 15 de fevereiro.

