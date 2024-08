Motorista de aplicativo tem celular furtado e faz o inimaginável

Gravação mostra momento que homem toma decisão e até surpreende passageira

Gabriella Pinheiro - 15 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo de São Paulo (SP) repercutiu nas redes sociais e surpreendeu até mesmo uma passageira após fazer o inimaginável depois de ter o celular furtado.

Tudo teria ocorrido quando ele estava dentro do veículo seguindo um trajeto para deixar a cliente no destino almejado, enquanto o celular estava em um suporte.

Em uma gravação registrada, é possível ver quando o ladrão passa do lado do carro, que está com o vidro aberto, e pega o aparelho rapidamente.

De forma abrupta, o motorista de aplicativo decide agir, soltando o cinto de segurança, saindo do automóvel e indo atrás do ladrão – que corria – enquanto gritava “pega ladrão”.

Ele, inclusive, deixa o carro parado no meio de uma via e a própria passageira – que ficou cuidando do veículo – esperando por vários minutos. Após um tempo, ele retorna para dentro do automóvel, com o aparelho em mãos.

“Motorista de Uber não tem um dia de paz coitado”, disse um usuário.

“São Paulo é isso. Já passei por isso ! Vídeo aberto ou fechado não importa, o meu estava fechado e eles estouraram comigo dentro e levaram o celular. É triste e assustador!”, comentou outro.

Veja o vídeo:

🚨 BRASIL: Ladrão rouba celular de motorista de aplicativo em São Paulo, mas corre atrás e recupera o aparelho. pic.twitter.com/6vKUyHBq6h — Danvel (@DanvelOficial) August 13, 2024

