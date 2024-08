Senador Astronauta Marcos Pontes ministra Aula Magna na UniEVANGÉLICA sobre Escolhas de Vida & Inteligência Artificial

Primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço, Pontes é engenheiro aeronáutico, piloto de testes e mestre em engenharia de sistemas

15 de agosto de 2024

No próximo dia 19 de agosto de 2024, a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA terá a honra de receber o Senador Marcos Pontes para ministrar a Aula Magna com o tema “Escolhas de Vida & Inteligência Artificial”. O evento será realizado no Ginásio Poliesportivo da UniEVANGÉLICA, a partir das 19h.

O Senador Astronauta Marcos Pontes é amplamente reconhecido por sua trajetória inspiradora. Primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço, Pontes é engenheiro aeronáutico, piloto de testes e mestre em engenharia de sistemas. Ele viajou à Estação Espacial Internacional (ISS) em 2006, como parte da missão Soyuz TMA-8, e desde então se dedicou a promover a ciência, a tecnologia e a educação no Brasil.

Além de suas contribuições no campo da ciência e tecnologia, Marcos Pontes também atuou como Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, onde defendeu a importância do desenvolvimento científico para o progresso do país. Atualmente, como Senador da República, ele continua a trabalhar em prol de políticas que incentivem a inovação e a educação científica no Brasil.

Palestra

Esta palestra será uma oportunidade única para a comunidade acadêmica e o público em geral discutirem os avanços tecnológicos e seus impactos nas interações sociais e profissionais. O Senador Marcos Pontes trará uma visão aprofundada sobre como a inteligência artificial está moldando as escolhas da vida e o papel da ética neste processo.

O evento é aberto ao público e promete uma noite de reflexão e aprendizado sobre um dos temas mais relevantes da atualidade.

Aula Magna

Data: 19 de agosto de 2024

Horário: 19h

Local: Ginásio Poliesportivo da UniEVANGÉLICA